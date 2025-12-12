|
12.12.2025 06:31:28
BESTERRA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BESTERRA hat am 10.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23,74 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,32 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BESTERRA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,97 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!