BESTERRA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BESTERRA hat am 10.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23,74 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BESTERRA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,97 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at