BESTERRA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BESTERRA präsentierte in der am 09.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 18,15 JPY gegenüber 8,44 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BESTERRA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,62 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at