BVB Aktie

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

'Bestimmte Gruppen' von BVB-Fans in Bergamo ausgeschlossen

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat mit Unverständnis und harter Kritik auf den Ausschluss von Teilen der BVB-Fans beim Champions-League-Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo reagiert. Der italienische Club hatte den Fußball-Bundesligisten dessen Angaben zufolge darüber informiert, dass für das Playoff-Rückspiel am Mittwoch kommender Woche aufgrund behördlicher, die Sicherheit betreffende Auflagen an bestimmte Personengruppen von BVB-Fans keine Tickets verkauft werden dürfen. Den betroffenen Dortmunder Anhängern soll der Zutritt zum Stadion in Bergamo verwehrt werden.

BVB in Gesprächen mit Bergamo und UEFA

"Teile unserer Fans auszuschließen, stellt für den BVB einen eklatanten Wertebruch und eine Form der Diskriminierung dar - sowohl mit Blick auf die grundlegenden Prinzipien von Borussia Dortmund als auch auf die gesamteuropäischen Werte des internationalen Fußballs", hieß es in einer Vereinsmitteilung kurz vor dem Hinspiel heute Abend (21.00 Uhr/Amazon Prime) in Dortmund.

Der BVB habe sich ausdrücklich und entschieden gegen diese Auflagen ausgesprochen, um allen Fans den Besuch des Auswärtsspiels zu ermöglichen. Der Tabellenzweite der Bundesliga erklärte, er stehe bereits seit einigen Tagen im intensiven Austausch mit Atalanta Bergamo sowie der Europäischen Fußball-Union UEFA und rechne nach den Entwicklungen der jüngsten Gespräche kurzfristig mit einem positiven Ergebnis./mam/DP/men

