Bestlink Technologies A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bestlink Technologies A präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 855,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 859,9 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at