Bestlink Technologies A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bestlink Technologies A hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 CNY, nach 0,080 CNY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bestlink Technologies A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 992,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at