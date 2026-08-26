Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Rrobustes Sektorumfeld 26.08.2026 17:56:00

Bestmarke seit 2014: Deutsche Bank-Aktie im Aufwind, Sektor mit Nachholbedarf

Bestmarke seit 2014: Deutsche Bank-Aktie im Aufwind, Sektor mit Nachholbedarf

Anleger der Deutschen Bank verbuchen am Mittwoch in einem lediglich robusten Sektorumfeld auffällig hohe Kursgewinne.

Die Papiere des Frankfurter Finanzinstituts zogen um 3,4 Prozent an und erreichten über 34,30 Euro ihr höchstes Niveau seit 2014. Sie setzten sich damit auch an die DAX-Spitze. Der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Banks lag zeitgleich viel weniger deutlich mit 0,7 Prozent im Plus. Zum Handelsschluss ging es sogar 4,37 Prozent auf 34,63 Euro nach oben.

Börsianer sehen bei der Deutschen Bank Aufholbedarf nach einer bislang dürftigen Jahresbilanz. Hat der europäische Bankensektor-Index 2026 fast 21 Prozent zugelegt und schon längst das höchste Niveau seit 2007 erreicht, kommen die Aktien der Frankfurter erst durch ihren Anstieg an diesem Mittwoch wieder auf ein etwas klareres Jahresplus von 3,5 Prozent.

Die Aktien der Deutschen Bank haben sich in diesem Jahr auch schlechter entwickelt als jene der Commerzbank, die im Zuge der Übernahmeambitionen der UniCredit in den vergangenen Monaten immerhin 11,5 Prozent gewonnen haben. Mit 40,40 Euro erreichte der Commerzbank-Kurs am Mittwoch ein erneutes Hoch seit immerhin 2010.

/tih/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

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