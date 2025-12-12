BestoneCom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BestoneCom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BestoneCom 21,69 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 489,4 Millionen JPY – eine Minderung von 5,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 516,5 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at