BestoneCom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BestoneCom hat am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 17,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BestoneCom ein Ergebnis je Aktie von 1,93 JPY vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,39 Prozent auf 546,4 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 513,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at