BestoneCom: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BestoneCom hat am 10.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 183,06 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BestoneCom 41,96 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1,46 Milliarden JPY gegenüber 977,3 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 154,77 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 6,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,91 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,54 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at