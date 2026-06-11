BestoneCom: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BestoneCom ließ sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BestoneCom die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BestoneCom ein Ergebnis je Aktie von -59,270 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat BestoneCom 407,6 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 536,5 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at