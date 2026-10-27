Besttone A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Besttone A präsentierte in der am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 417,2 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 388,9 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at