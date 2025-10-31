Besttone A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Besttone A hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,39 Prozent auf 417,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Besttone A 441,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at