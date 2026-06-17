BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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17.06.2026 12:07:38

Besuch in Berlin kein Zufall: Moderna prüft Kauf von Biontech-Werken in Deutschland

Moderna zeigt Interesse an den von Biontech geplanten Werksschließungen in Deutschland. Der US-Konzern stellt Investitionen und mögliche Jobübernahmen in Aussicht, knüpft dies jedoch an bestimmte Voraussetzungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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