Ausstieg 05.12.2025 06:29:00

Bet-at-home-Aktie: Großaktionär Banijay trennt sich im großen Stil von Anteilen

Bet-at-home-Aktie: Großaktionär Banijay trennt sich im großen Stil von Anteilen

Die niederländische Banijay Group steigt bei Bet-at-home.com weitgehend aus.

Bisher hielten die Niederländer über ihre Tochtergesellschaft Betclic Everest Group knapp 54 Prozent an dem deutsch-österreichischen Anbieter von Online-Wetten. Der Schritt kam nicht unerwartet, denn Banijay kündigte bereits Ende Oktober an, sich von den Anteilen an Bet-at-home.com trennen zu wollen. Nun wurde der Anteil auf knapp 8,6 Prozent reduziert.

Der Hintergrund: Banijay übernahm Ende Oktober vom Finanzinvestor CVC die Mehrheit am deutschen Sportwettenanbieter Tipico. Und einen Monat zuvor hatte Tipico in Österreich von Novomatic den Wettanbieter Admiral übernommen. Damit übernimmt Banijay den nach Eigenangaben führenden deutschen Online-Wettanbieter. Tipico ist zudem in 1.250 Filialen präsent, die von Franchisenehmern betrieben werden.

Banijay hat zwei Standbeine: Einerseits das Wettgeschäft rund um Betclic, andererseits ist das Unternehmen mit der niederländischen Produktionsfirma Endemol Shine auch als Fernsehproduzent aktiv. Bekannt wurde Endemol mit dem Show-Format "Big Brother".

fel/pat

APA

