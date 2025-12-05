bet-at-home.com Aktie
WKN: A0DNAY / ISIN: DE000A0DNAY5
|Ausstieg
|
05.12.2025 06:29:00
Bet-at-home-Aktie: Großaktionär Banijay trennt sich im großen Stil von Anteilen
Bisher hielten die Niederländer über ihre Tochtergesellschaft Betclic Everest Group knapp 54 Prozent an dem deutsch-österreichischen Anbieter von Online-Wetten. Der Schritt kam nicht unerwartet, denn Banijay kündigte bereits Ende Oktober an, sich von den Anteilen an Bet-at-home.com trennen zu wollen. Nun wurde der Anteil auf knapp 8,6 Prozent reduziert.
Der Hintergrund: Banijay übernahm Ende Oktober vom Finanzinvestor CVC die Mehrheit am deutschen Sportwettenanbieter Tipico. Und einen Monat zuvor hatte Tipico in Österreich von Novomatic den Wettanbieter Admiral übernommen. Damit übernimmt Banijay den nach Eigenangaben führenden deutschen Online-Wettanbieter. Tipico ist zudem in 1.250 Filialen präsent, die von Franchisenehmern betrieben werden.
Banijay hat zwei Standbeine: Einerseits das Wettgeschäft rund um Betclic, andererseits ist das Unternehmen mit der niederländischen Produktionsfirma Endemol Shine auch als Fernsehproduzent aktiv. Bekannt wurde Endemol mit dem Show-Format "Big Brother".
fel/pat
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: City-Press via Getty Images
Nachrichten zu bet-at-home.com AGmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu bet-at-home.com AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|bet-at-home.com AG
|2,38
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX knapp tiefer erwartet -- DAX vor freundlichem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag vorbörslich leicht abwärts, während der deutsche Leitindex auf einen festeren Start zusteuert. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in verschiedene Richtungen.