bet-at-home halbierte Gewinnprognose für 2021 - Aktie bricht ein

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll sich heuer auf 8 Mio. bis 10 Mio. Euro belaufen, teilte bet-at-home am Montagabend mit. Zuvor hatte das Unternehmen mit einem Ebitda von 18 Mio. bis 22 Mio. Euro gerechnet.

Der Wett- und -Glücksspielanbieter erwartet im aktuellen Geschäftsjahr nun einen Brutto-Wett- und Gamingertrag von rund 100 Mio. bis 110 Mio. Euro. Zuvor waren es 106 Mio. bis 118 Mio. Euro. Negativ auf den Umsatz und das Ergebnis habe sich unter anderem ausgewirkt, dass noch nicht alle deutschen Bestandskunden den erforderlichen Prozess der Neuregistrierung und Verifizierung der Spielerkonten auf der neuen Plattform durchlaufen haben, hieß es von bet-at-home. Die anstehende Umsetzung von produktübergreifenden monatlichen Einsatzlimits für die Segmente Online-Sportwette und Online-Gaming werde "in den kommenden Monaten voraussichtlich zu weiteren Umsatzeinbußen in Deutschland führen".

Weiters gewinnmindernd wirkt sich die rechtliche Auseinandersetzung rund um die Erstattungen von Spielverlusten im Online-Casino aus. Mit Ende des 1. Halbjahres waren in Österreich laut bet-at-home Gerichtsverfahren mit einem Gesamtstreitwert von rund 11 Mio. Euro anhängig (Ende 2020 4,8 Mio. Euro). Für bet-at-home AG Konzern ist das Online-Casino Monopol der nationalen österreichischen Glücksspielregelung europarechtswidrig und das Unternehmen sieht sich demnach als rechtmäßiger Anbieter. Per Ende Juni 2021 hat der Online-Wett- und -Glücksspielanbieter aufgrund der derzeitigen Rechtsprechungspraxis in den unteren Instanzen eine Rückstellung inklusive Verfahrensnebenkosten von 3,2 Mio. Euro gebildet. "Das aus den Rechtsstreitigkeiten resultierende Gesamtrisiko kann die Vermögens- Finanz- und Ertragslage des bet-at-home.com AG Konzerns aber auch noch weitergehend signifikant negativ beeinflussen", erklärte der Wett- und -Glücksspielanbieter.

Via XETRA fällt die bet-at-home-Aktie derzeit um 11,36 Prozent auf 30,05 Euro.

APA