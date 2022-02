bet-at-home-Mitgründer Ömer scheidet aus Vorstand aus

Beide seien zum regulären Ablauf ihrer Bestellung und auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden, hieß es in Unternehmensmitteilung am Freitagabend. Der Aufsichtsrat habe heute Marco Falchetto zum Vorstandsmitglied bestellt.

Das 1999 in Österreich gegründete Glücksspielunternehmen mit aktuellem Firmensitz in Düsseldorf kämpft bereits seit längerem mit sinkenden Ergebnissen sowie mit rechtlichen Hürden in Österreich. Die bet-at-home-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 63 Prozent an Wert verloren.