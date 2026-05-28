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28.05.2026 06:31:29
Bet Shemesh Engines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bet Shemesh Engines präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 4,93 ILS gegenüber 4,48 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,10 Prozent auf 278,2 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 267,2 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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