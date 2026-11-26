Bet Shemesh Engines hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,16 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,87 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bet Shemesh Engines im vergangenen Quartal 280,9 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bet Shemesh Engines 284,7 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at