Bet Shemesh Engines: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bet Shemesh Engines hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 5,43 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bet Shemesh Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 4,33 ILS in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bet Shemesh Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 255,5 Millionen ILS im Vergleich zu 245,1 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16,87 ILS, nach 15,66 ILS im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bet Shemesh Engines 1,08 Milliarden ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 958,66 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at