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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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01.06.2026 14:45:00
Beta: Googles Telefon-App für Pixel erhält in Deutschland einen Anrufbeantworter
Googles Telefon-App-Beta für Android erhält in Deutschland einen Anrufbeantworter mitsamt Transkript-Funktion. Zunächst nur für Pixel-Geräte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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