Beta Bionics legte Quartalsergebnis vor

Beta Bionics hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beta Bionics ein EPS von -0,390 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 32,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at