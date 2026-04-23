Beta Bionics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Beta Bionics hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beta Bionics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,930 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at