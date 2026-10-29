Beta Bionics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Beta Bionics hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,52 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 27,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at