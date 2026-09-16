Beta Bionics Aktie
WKN DE: A40ZGL / ISIN: US08659B1026
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16.09.2026 18:03:46
Beta Bionics Stock Rises 6% After Public Offering Announcement
(RTTNews) - Beta Bionics, Inc. (BBNX) is up 5.93 percent, gaining $1.14 to $20.37 on Wednesday. The move comes after the company announced the pricing of an underwritten public offering expected to generate $150 million in gross proceeds before underwriting discounts, commissions and other offering expenses.
Beta Bionics is currently trading at $20.37, up from the previous close of $19.23 after opening at $18.70 on the Nasdaq. The stock has traded between $18.62 and $21.00 during the session, with trading volume at 2.59 million shares versus average volume of 1.16 million.
The offering includes 7,652,175 common shares priced at $17.25 per share and pre-funded warrants to purchase 1,043,484 shares at $17.2499 per warrant. Beta Bionics expects to use the proceeds for general corporate purposes, including commercialization of Mint, manufacturing expansion, research and development and working capital. Shares have traded between $8.80 and $32.71 over the past 52 weeks.
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