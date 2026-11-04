BETA Technologies A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BETA Technologies A hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,51 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,970 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat BETA Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 17,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 98,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at