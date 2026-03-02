Betacom hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Betacom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,55 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,71 Prozent auf 54,2 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at