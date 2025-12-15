Betacom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Betacom hat am 12.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,3 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 33,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,1 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at