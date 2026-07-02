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02.07.2026 06:31:29
Betacom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Betacom gab am 30.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,13 PLN. Ein Jahr zuvor waren -0,110 PLN je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Betacom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,1 Millionen PLN im Vergleich zu 41,7 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,340 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatte Betacom ein EPS von 0,390 PLN je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 23,00 Prozent auf 190,56 Millionen PLN. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 146,74 Millionen PLN gelegen.
Redaktion finanzen.at
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