Betagro: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Betagro hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 THB gegenüber 0,510 THB im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,32 Prozent auf 30,58 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,89 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at