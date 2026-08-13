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13.08.2026 06:31:29
Betagro legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Betagro hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,31 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Betagro noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 THB in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,54 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 29,42 Milliarden THB.
Redaktion finanzen.at
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