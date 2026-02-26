|
26.02.2026
Betagro legte Quartalsergebnis vor
Betagro hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 THB. Im Vorjahresviertel hatte Betagro 0,500 THB je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,94 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,09 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,46 THB gegenüber 1,27 THB je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,12 Prozent auf 122,37 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114,23 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
