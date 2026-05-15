Betagro: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Betagro hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,980 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 28,37 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,31 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at