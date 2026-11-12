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12.11.2026 06:31:28
Betagro zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Betagro hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,600 THB erwirtschaftet worden.
Betagro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,87 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,58 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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