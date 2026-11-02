Beteiligung an Schulblockaden in Frankreich gering

PARIS (dpa-AFX) - Nach wochenlangen Protesten beteiligen sich nur noch wenige Schülerinnen und Schüler in Frankreich an den Blockaden. In Dreiviertel der Départements gebe es keinerlei Störungen, hieß es am Morgen aus dem Bildungsministerium. Lediglich ein Prozent der Gymnasien und damit 41 Einrichtungen seien am ersten Tag nach den Herbstferien landesweit blockiert worden.

Ein Ende der Proteste in Frankreich heißt das aber nicht zwangsläufig. Am Wochenende soll es erneut Demonstrationen der sogenannten Gelbwesten geben. Am Donnerstag steht Frankreich zudem ein Streiktag ins Haus. Den Protesten der Schüler und Studierenden hatten sich zuletzt andere Gruppen angeschlossen, die etwa gegen hohe Lebenshaltungskosten demonstrierten. Am Rande erster großer gemeinsamer Demonstrationen war es am 17. Oktober zu heftigen Ausschreitungen und Plünderungen gekommen, die das Land schockiert hatten.

Die Regierung ist mittlerweile auf Schüler und Studierende zugegangen. Sie versprach etwa Geld für die Instandsetzung von maroden Gebäuden sowie mehr Lehrpersonal./rbo/DP/mis