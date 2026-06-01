Betex India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Betex India ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Betex India die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -5,010 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Betex India mit einem Umsatz von insgesamt 269,6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 20,18 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 37,93 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 13,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,00 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 963,80 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at