Bethel Automotive Safety Systems A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bethel Automotive Safety Systems A präsentierte am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bethel Automotive Safety Systems A ein EPS von 0,530 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3,19 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,61 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at