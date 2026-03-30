Bethel Automotive Safety Systems A präsentierte Quartalsergebnisse

Bethel Automotive Safety Systems A präsentierte am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,69 CNY gegenüber 0,710 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,66 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,36 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Bethel Automotive Safety Systems A ein EPS von 1,99 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 11,98 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Bethel Automotive Safety Systems A einen Umsatz von 9,91 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at