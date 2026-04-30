Bethel Automotive Safety Systems A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bethel Automotive Safety Systems A präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,450 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,67 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at