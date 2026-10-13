MGM Resorts International Aktie

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WKN: 880883 / ISIN: US5529531015

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13.10.2026 14:13:36

BetMGM Q3 Adj. EBITDA Surges As Revenue Rises; Backs Annual Outlook

(RTTNews) - BetMGM LLC, a sports betting and iGaming operator in North America, jointly owned by MGM Resorts International (MGM) and Entain PLC (ENT.L, GMVHY) on Tuesday reported a surge in adjusted EBITDA and a rise in revenue for the third quarter of fiscal 2026.

For the third quarter, the company posted adjusted EBITDA of $86 million, higher than $41 million in the same period last year. Total net revenue was $710 million, up from $667 million in the previous year. Revenue from the company's iGaming business moved up to $483 million from $454 million a year.

Looking ahead, for fiscal 2026, BetMGM expects adjusted EBITDA of $300 million to $350 million with net revenue of $2.9 billion to $3.1 billion. BetMGM projects adjusted EBITDA of $500 million in the coming years.

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Entain PLC (spons. ADRs) 5,91 5,16% Entain PLC (spons. ADRs)
MGM Resorts International 26,23 0,08% MGM Resorts International

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