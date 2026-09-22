Ryanair Aktie

Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.09.2026 16:05:38

Betreiber prüft kleineres Terminal für Flughafen Dresden

SCHKEUDITZ/DRESDEN (dpa-AFX) - Die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) prüft den Neubau eines kleineren Terminalgebäudes für den Flughafen Dresden. Das derzeit genutzte Gebäude könnte dann stillgelegt werden, sagte Götz Ahmelmann, Vorstandschef der Betreibergesellschaft, der "Leipziger Volkszeitung" und der "Sächsischen Zeitung".

Die Kosten, die Finanzierung und auch der genaue Standort eines neuen Gebäudes sind demnach bislang offen, bestätigte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe noch keine Entscheidung für einen tatsächlichen Neubau, sondern lediglich "Zielbilder und mögliche Entwicklungsrichtungen", sagte ein Sprecher. Klar sei aber, dass eine Verkleinerung des bestehenden Terminals die teurere und deshalb ungeeignete Variante wäre, sagte der Vorstandschef den Zeitungen.

Ahmelmann: Flughäfen vor 25 Jahren zu groß gebaut

Das Terminal sei vor 25 Jahren in deutlich zu großen Dimensionen gebaut worden. Die Fluggastzahlen würden daher nicht zu einer ausreichenden Auslastung führen. Gleiches gelte für den Flughafen Leipzig/Halle. Dort soll es demnach Vereinfachungen geben. Statt der bisher genutzten Fluggastbrücken sollen Passagiere künftig direkt zu Fuß zu den Maschinen gehen, heißt es weiter. Die Anlagen würden zurückgebaut. Die Check-In-Abwicklung soll zudem näher an das Abflugterminal gerückt werden.

Flughafengesellschaft hat sich Sanierung verschrieben

Die Überlegungen geschehen vor dem Hintergrund sinkender Passagierzahlen an beiden Flughäfen. Im Juli hatte die MFAG nach eigenen Angaben die wirtschaftliche Sanierung des Unternehmens rund ein halbes Jahr früher als geplant abgeschlossen und für 2025 erstmals seit Jahren wieder einen Gewinn (10,5 Millionen Euro) vermeldet. Sinkende Passagierzahlen an beiden Flughäfen hatten den Betreiber zum Handeln gezwungen.

Im Rahmen der Sanierung hatte das Unternehmen Stellen abgebaut und Mitarbeiter betriebsbedingt gekündigt. Hinzu kamen Streckenstreichungen. Besonders schmerzhaft: Ryanair zog sich mit dem Winterflugplan 2025/26 komplett aus Leipzig/Halle zurück. Derzeit laufen Verhandlungen über eine Rückkehr der Airline./mse/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ryanair

mehr Nachrichten

Analysen zu Ryanair

mehr Analysen
10.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
01.09.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
20.08.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
11.08.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
21.07.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ryanair 23,38 2,27% Ryanair

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen