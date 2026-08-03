Cafe Holdings Aktie
WKN DE: A3DVJB / ISIN: US12770L1061
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03.08.2026 10:44:01
Betreibergesellschaft des Wiener Café Engländer insolvent
Eine Sanierung und Fortführung des Unternehmens werden angestrebtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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