BETREND gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BETREND hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 28,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,05 Prozent auf 265,0 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 285,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at