BETREND hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BETREND hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 36,55 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,490 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,05 Prozent zurück. Hier wurden 274,8 Millionen JPY gegenüber 286,4 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at