BETREND präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BETREND hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

BETREND hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,75 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,66 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,09 Prozent auf 293,0 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 278,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at