Republic Aktie
WKN DE: A0MZ6F / ISIN: BG1100059986
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15.04.2026 10:39:28
Betreuung rund um die Uhr: Trade Republic reagiert auf die vielen Beschwerden
Die günstigen Preise verschaffen dem Online-Broker Trade Republic viele Kunden. Deren Betreuung wächst allerdings nicht gleichermaßen mit, es häufen sich Beschwerden. Nun gelobt das Unternehmen Besserung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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