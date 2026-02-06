easyJet Aktie

06.02.2026 14:21:38

Betrieb am BER wieder aufgenommen - Erste Maschine gestartet

BERLIN (dpa-AFX) - Der Flugbetrieb am Hauptstadtflughafen BER ist am Freitag wieder angelaufen. Geben Mittag hoben die ersten Maschinen ab, wie ein Sprecher des Flughafens sagte. Offiziell wurde der Flugbetrieb um 12 Uhr freigegeben. Gegen 13 Uhr startete das erste Flugzeug in Richtung Amsterdam. Schritt für Schritt soll nun der Betrieb hochgefahren werden. Passagiere müssten sich aber weiterhin auf Verspätungen und Ausfälle einstellen, so der Sprecher.

Aufgrund von Blitzeis und anhaltendem Eisregen waren seit Donnerstagabend keine Starts und Landungen am BER möglich. Auch am Freitagmorgen blieb der Betrieb zunächst eingestellt. Der Winterdienst der Flughafengesellschaft habe die Flugbetriebsflächen die gesamte Nacht über mit Enteisungsmittel behandelt, aber ohne Erfolg, sie seien spiegelglatt, hieß es am Morgen./wpi/DP/stw

Analysen zu easyJet plc

mehr Analysen
30.01.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 easyJet Outperform Bernstein Research
29.01.26 easyJet Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 easyJet Buy UBS AG
29.01.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
