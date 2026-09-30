Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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30.09.2026 13:38:52
Betriebe reichen Kosten weiter: Verbrauchern drohen steigende Preise durch teure Energie
Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten lässt die Ölpreise deutlich steigen. Das bekommen nicht nur Autofahrer an den Tankstellen zu spüren. Der Ifo-Konjunkturchef rechnet damit, dass auch Energieversorger ihre Preise anheben werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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