ADE Aktie
WKN DE: 897695 / ISIN: US00089C1071
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09.04.2026 14:10:34
Betriebsgewinn gesteigert: Ferienflieger ade - Condors neue Strategie geht auf
Der Wandel bei Condor trägt Früchte. Das Unternehmen verabschiedet sich vom Ferienflieger-Image und erzielt im operativen Geschäft gute Ergebnisse. Die Zahl der beförderten Passagiere steigt deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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