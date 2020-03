Betriebsrat entkräftet Gerüchte um MAN-Schließung in Steyr

Der deutsche Lkw- und Bus-Hersteller MAN erwäge einem Zeitungsbericht zufolge die Schließung des Standorts in der oberösterreichischen Stadt Steyr. Der Betriebsrat entkräftete die Gerüchte jedoch.

Wie das "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen berichtet, sei dies Teil eines Plans, der die Streichung von 6.000 der 36.000 Arbeitsplätze bei der TRATON -Tochter vorsehen.

Die Produktion von leichten und mittelgroßen Lastwagen in Steyr könnte nach Deutschland und Polen verlagert werden, heißt es in dem Bericht. In dem österreichischen Werk arbeiten 2300 MAN-Mitarbeiter. Insgesamt sei jede sechste Stelle bei MAN akut gefährdet, schrieb das Handelsblatt unter Verweis eines Treffens des Vorstands mit dem Betriebsrat.

Der Chef von MAN Truck & Bus, Joachim Drees, hatte Anfang der Woche von einem "signifikanten Stellenabbau" gesprochen, ohne Zahlen zu nennen. Ein Sprecher des in München stationierten MAN-Konzerns wollte sich am Mittwochabend nicht zu dem Bericht äußern. Die Gespräche über den Stellenabbau stünden noch ganz am Anfang, sagte er.

Grund für die unbefriedigenden Ergebnisse von MAN sei aus Sicht des Vorstands ein aufgeblähter Verwaltungsapparat, der nun beschnitten werden solle, berichtete die Zeitung. Der Münchner Lkw-Bauer liefert seit Jahren schlechtere Renditen ab als die schwedische Schwestergesellschaft Scania. MAN müsste den Abbau über Fluktuation und Abfindungen stemmen. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis ins Jahr 2030 ausgeschlossen. Bis zum Sommer solle eine Vereinbarung stehen, sagte der Insider dem "Handelsblatt".

Der deutsche Lkw- und Bus-Hersteller MAN kommentiert die Medienberichte, wonach der Standort in Steyr geschlossen werden soll, nicht. Vorstand und Gesamtbetriebsrat seien in Gesprächen über die Transformation von MAN insgesamt, sagte der deutsche Leiter der Wirtschaftskommunikation der APA.

Die Unternehmenssprecherin am Standort Steyr hatte mit den Worten "darf und werde mich nicht äußern" an den Pressesprecher bei der deutschen MAN Truck & Bus SE verwiesen. Dieser "kann Medienberichte nicht kommentieren". Er sagte aber, dass die Unterredungen von Vorstand und Gesamtbetriebsrat erst am Anfang seien. Bis zu den Werksferien im Sommer hoffe man eine Einigung zu erzielen. Zum Standort Steyr könne er nichts näheres sagen. Dort sind 2.300 Mitarbeiter beschäftigt. Laut Bericht des deutschen "Handelsblatt" soll die Produktion nach Deutschland und Polen verlegt werden.

Betriebsrat: Steyr bis 2030 gesichert

Der Betriebsratsvorsitzende der Arbeiter bei MAN Trucks & Bus in Steyr, Erich Schwarz, hat am Donnerstag Gerüchte entkräftet, wonach der Standort geschlossen werden soll. "Es gibt Standort- und Beschäftigungssicherungsverträge bis zum 31. Dezember 2030", sagte er der APA. Sehr wohl werde es aber einen Personalabbau geben, der den indirekten Bereich, also die Administration, betreffe.

Ein Unternehmenssprecher in Deutschland verwies gegenüber der APA auf Gespräche zwischen Vorstand und Gesamtbetriebsrat, was die Transformation von MAN insgesamt angeht. Und in diese Gespräche ist wiederum er, Schwarz, voll involviert - kooptiert mit dem Gesamtbetriebsrat, wie Schwarz versicherte.

Zuletzt sei in einem Ausschuss berichtet worden, dass man den Technologiewandel vollziehen müsse. "Das müssen wir schaffen, da gibt es Umwälzungen in den Betrieben", bestätigte Schwarz." Man müsse sich "neu aufstellen. Dann sieht man, mit wie viel Personal wir Lkw bauen". Die Sicherungsverträge für den Standort Steyr seien vom Aufsichtsrat genehmigt und vom Vorstand unterzeichnet, betonte er. Rund 750 von 2.300 Mitarbeitern sind dort im indirekten Bereich beschäftigt.

