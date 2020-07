Betrüger haben Tausende deutsche Kreditkarten gehackt

FRANKFURT (Dow Jones)--Kriminelle haben laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS)die Daten Tausender Kreditkarten geknackt, um auf Kosten der deutschen Inhaber im Ausland einzukaufen. Dieser Schwindel sei nun aufgeflogen, schreibt die FAS weiter. Betroffene Kunden hätten deshalb dieser Tage Briefe von ihrer Bank erhalten, in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass ihre Karte mit sofortiger Wirkung gesperrt worden sei. "Ihre Kreditkarte funktioniert nicht mehr", zitiert die FAS aus einem Schreiben der Commerzbank, die vorsorglich Hunderte "Mastercard"-Karten sperren ließ. Bei den Karten seien Umsatzanfragen aufgefallen, die auf "eine missbräuchliche Nutzung" hindeuteten, hieß es zur Begründung an die Kunden. Allein in der Commerzbank waren etwa 600 Karten betroffen, auch andere Kreditinstitute blieben von den Ganoven nicht verschont. Ein Commerzbank-Manager sagte der FAS, es sei glücklicherweise kein größerer Schaden entstanden: "Unsere Frühwarnsysteme haben funktioniert."

July 18, 2020 12:59 ET (16:59 GMT)